На Украине заявили об опасениях, связанных с выборами в Польше: избиратели голосуют за контакт с РФ

Антиукраинский кандидат в президенты Польши Гжегож Браун набрал 6% голосов. Нардеп Княжицкий заявил об опасениях, связанных с выборами в Польше, в интервью Polsatnews.
Николай Княжицкий признал, что антиукраинские кандидаты получили значительное количество голосов. Большинство из них не прошли во второй тур, однако за победу еще может побороться Кароль Навроцкий, выступающий за нормализацию контактов с Россией, отметили в материале.
«Больше всего меня испугали шесть процентов Гжегожа Брауна, который настроен против Украины. Он растоптал украинский флаг. У Брауна вместе со Славомиром Менценом, который также устраивал акции против Украины, вместе более 20 процентов голосов. В целом число правых растет», — поделился нардеп.
При этом в Киеве заявили о якобы подготовке Польши к войне с Россией. По данным украинских СМИ, государство закупается оружием.