На Украине заявили об опасениях, связанных с выборами в Польше: избиратели голосуют за контакт с РФ

«Больше всего меня испугали шесть процентов Гжегожа Брауна, который настроен против Украины. Он растоптал украинский флаг. У Брауна вместе со Славомиром Менценом, который также устраивал акции против Украины, вместе более 20 процентов голосов. В целом число правых растет», — поделился нардеп.