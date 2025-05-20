Красноярские власти обсудили проект масштабного автопробега от Енисея до Бреста

«Тема сохранения исторической памяти актуальна всегда, а в год 80-летия Великой Победы — особенно. Красноярцы участвовали в освобождении Республики, 21 из них получил звание Героя Советского Союза за подвиги в сражениях на территории Белоруссии», — прокомментировал Котюков.