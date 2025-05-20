Красноярские власти обсудили проект масштабного автопробега от Енисея до Бреста

Губернатор Михаил Котюков обсудил с руководителями Республики Беларусь будущий автопробег «Красноярск-Брест».
Помимо экономических вопросов в ходе встречи были затронуты и другие, в том числе туристические и молодежные проекты.
«Тема сохранения исторической памяти актуальна всегда, а в год 80-летия Великой Победы — особенно. Красноярцы участвовали в освобождении Республики, 21 из них получил звание Героя Советского Союза за подвиги в сражениях на территории Белоруссии», — прокомментировал Котюков.
Он также напомнил о том, что красноярцы возложили цветы к монументу Победы в Минске, почтив погибших здесь земляков.