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Суды решили выдворить из Челябинской области 342 иностранцев

В Челябинской области с начала года запретили приезжать в Россию 878 иностранцам.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области с начала года суды приняли 342 решения о выдворении иностранных граждан из России. В тои числе 252 человек выслали за границу принудительно. Еще 24 человека депортировали после того, как они вышли на свободу после сроков в колониях. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

878 иностранцам запретили в будущем приезжать в Россию.

В полиции объявили об очередном этапе акции «Нелегальный мигрант». В местах работы и проживания приезжих снова проведут рейды, чтобы найти нарушения миграционного законодательства.