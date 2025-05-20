Суды решили выдворить из Челябинской области 342 иностранцев

В Челябинской области с начала года суды приняли 342 решения о выдворении иностранных граждан из России. В тои числе 252 человек выслали за границу принудительно. Еще 24 человека депортировали после того, как они вышли на свободу после сроков в колониях. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
878 иностранцам запретили в будущем приезжать в Россию.
В полиции объявили об очередном этапе акции «Нелегальный мигрант». В местах работы и проживания приезжих снова проведут рейды, чтобы найти нарушения миграционного законодательства.