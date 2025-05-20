Завтра в Перми стартует первый этап боксерского турнира «Кубок Победы-2025»

21−22 мая многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» примет масштабный боксерский турнир «Кубок Победы». Напомним, участие в соревнованиях, посвященных 80-летию Победы, примут восемь команд федеральных округов, в составах которых — ведущие боксеры.
Турнир проводится по олимпийской системе — на вылет. Таким образом, пермяки смогут посмотреть четвертьфинальные поединки. Состязания в формате профессионального бокса пройдут в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя — четыре раунда по три минуты.
Полуфинальные встречи состоятся в Саранске, а обладатель «Кубка Победы-2025» определится 4 июня в Оренбурге.
В Перми же в среду, 21 мая, встретятся команды «Сибирь» и «Ленинград», «Кама» и «Москва». В четверг в четвертьфинальных поединках сойдутся «Сталинград» и «Тула», «Баку» и «Урал». Вход свободный, начало в оба дня в 17.00.