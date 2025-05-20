Завтра в Перми стартует первый этап боксерского турнира «Кубок Победы-2025»

Турнир проводится по олимпийской системе — на вылет. Таким образом, пермяки смогут посмотреть четвертьфинальные поединки. Состязания в формате профессионального бокса пройдут в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя — четыре раунда по три минуты.