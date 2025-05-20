В питомниках Иркутска устанавливают феромонные ловушки для борьбы с вредителями

В питомниках Иркутска устанавливают феромонные ловушки, которые приманивают насекомых. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, с их помощью можно наблюдать за вредителями и бороться с ними. Инспекторы установили ловушки на калифорнийскую щитовку и другие виды карантинных объектов.
— Калифорнийская щитовка — опасный вредитель плодовых, ягодных и лесных пород. Она высасывает соки из растений, нарушая минеральный и органический обмен. Кора поврежденных деревьев растрескивается и отмирает, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
Всего ловушки установили в четырех питомниках города. Спустя три недели собранный материал отправят на экспертизу в лабораторию. Там установят найдены ли карантинные объекты на растениях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ущерб от весенних лесных пожаров в Приангарье составил около 69 миллионов.