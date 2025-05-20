В питомниках Иркутска устанавливают феромонные ловушки для борьбы с вредителями

В питомниках Иркутска устанавливают феромонные ловушки, которые приманивают насекомых. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, с их помощью можно наблюдать за вредителями и бороться с ними. Инспекторы установили ловушки на калифорнийскую щитовку и другие виды карантинных объектов.