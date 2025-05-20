Журналисты федерального канала помогут приморской семье, из которой хотят изъять приемную девочку

В Приморье сотрудники управления по опеке и попечительству администрации Уссурийского городского округа с 2023 года пытаются передать маленькую Полину из семьи Бузмаковых мужчине, указанному в ее свидетельство о рождении как отец. Отметим, что результаты экспертизы показали — кровного родства между ним и девочкой нет.
С «Комсомольской правдой — Дальний Восток» вновь связался глава семьи Бузмаковых — Сергей. Он сообщил, что после публикации нашего материала на их проблему обратили внимание журналисты Первого канала.
«Опека не останавливается. Она считает, что права, и все еще пытается отдать ребенка совершенно чужому человеку. Зачем ему нужна Полина — тоже непонятно. Он уперся и все, а управление приняло его сторону, вместо того чтобы защищать интересы девочки», — рассказывал в последнем интервью «Комсомолке» Сергей.
Несмотря на вмешательство краевой прокуратуры и суда, супруги Бузмаковы продолжают переживать за судьбу приемной дочери, которая уже стала им родной. Сейчас семья желает только одного — спокойствия для них и Поли, поэтому привлекает СМИ к освещению их проблемы.
«Вчера позвонили с Первого канала и предложили помощь в создании студийного репортажа о нашей ситуации. Это благодаря вам они о нас узнали. Спасибо большое», — написал нам Сергей.
«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий и разрешением дела семьи Бузмаковых.