Журналисты федерального канала помогут приморской семье, из которой хотят изъять приемную девочку

«Опека не останавливается. Она считает, что права, и все еще пытается отдать ребенка совершенно чужому человеку. Зачем ему нужна Полина — тоже непонятно. Он уперся и все, а управление приняло его сторону, вместо того чтобы защищать интересы девочки», — рассказывал в последнем интервью «Комсомолке» Сергей.