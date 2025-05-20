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Российские бойцы преодолели танковый ров в Котляровке по лестницам

Военные ВС РФ при штурме Котляровки использовали дымовую завесу.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные при штурме Котляровки в ДНР использовали дымовую завесу для отвлечения украинских беспилотников, чтобы перебраться по лестницам через танковый ров, рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов. Видео опубликовало Минобороны РФ.

По словам Рябова, бойцы создали дымовой заслон в лесополосах на подходах к населенному пункту, и благодаря этому дроны и авиация ВСУ были отвлечены туда. В этот момент военные взяли четырехметровые лестницы и преодолели ров.

«Противник этой наглости и дерзости не ожидал», — сказал боец.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Котляровки 12 мая. Позже военное ведомство показало кадры освобожденного населенного пункта.

Как отмечал военкор Евгений Поддубный, освободив Котляровку, ВС РФ вышли к логистическому узлу ВСУ.

Командир штурмового отделения 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Алексей Мурачев рассказал, что солдаты ВСУ при бегстве из Котляровки попытались расстрелять взятого в плен бойца РФ.