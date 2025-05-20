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Минобороны России подало иск к заводу «Вымпел» на 2,6 млрд рублей

Российское МО требует взыскать 2,6 млрд рублей с судостроительного завода «Вымпел».

Источник: Комсомольская правда

Минобороны РФ подало иск к судостроительному заводу «Вымпел». Сумма исковых требований составляет 2,6 млрд рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы искового заявления.

«Сумма исковых требований по иску Министерства обороны Российской Федерации к ПАО “Судостроительный завод “Вымпел” составляет 2 млрд 690 млн 774 тыс. 271 рублей”, — цитирует агентство исковое заявление, которое поступило в Арбитражный суд.

Предприятие выпускает ракетные и патрульные катера нового поколения. Также среди его продукции скоростные поисково-спасательные, гидрографичекие, пожарные и другие специализированные суда.

Ранее Минобороны предъявило иск к разработчику систем ПВО «Алмаз» на 110,7 млн рублей.

Также сообщалось, что Министерство обороны РФ подало серию исков к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на общую сумму 90 млн рублей.

Сообщалось также, что Министерство обороны РФ просит суд взыскать около 13 млрд рублей с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО «Научно-производственное объединение Импульс».