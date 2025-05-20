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На Кольсайских озёрах снова заснят снежный барс

На территории Государственного национального природного парка «Кольсайские озёра» фотоловушка вновь зафиксировала одного из самых загадочных и редких обитателей гор — снежного барса, передает BAQ.KZ.

Источник: pixabay.com

Уникальный хищник, занесённый в Красную книгу Республики Казахстан, попал в объектив камеры, установленной в рамках программы по мониторингу дикой природы.

Этот редкий кадр не только радует специалистов, но и служит важным свидетельством того, что снежный барс продолжает обитать в этих горах, а экосистема парка остаётся благоприятной для его выживания.

Специалисты подчеркивают, что подобные наблюдения — результат многолетней работы по охране природы и устойчивому управлению территорией парка. Мониторинг диких животных продолжается, и каждый новый кадр даёт надежду на сохранение популяции этого исчезающего вида.