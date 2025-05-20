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Грозы и сильный ветер обрушатся на Башкирию

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, третья декада мая пока не будет радовать жарой.

Во вторник, 20 мая, метеорологи обещают переменчивую погоду с кратковременными осадками. В течение дня возможны локальные грозы с сильными порывами ветра. Ночные температуры составят от +7 до +12 градусов, дневные показатели достигнут +14…+19°C.

На следующий день, 21 мая, изменения погоды ждать не стоит, говорят синоптики. В среду ожидаются кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров ночью покажут +7…+12°C, днём воздух прогреется до +17…+22°C.

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