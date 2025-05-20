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В Самаре построят дорогу к микрорайону Орловский и сделают там освещение

Накануне глава администрации Самары Иван Носков провел рабочую встречу в Красноглинском районе, посетив микрорайон Орловский.

Накануне глава администрации Самары Иван Носков провел рабочую встречу в Красноглинском районе, посетив микрорайон Орловский. Эта местность исторически известна как зона дачных участков рядом с железнодорожной станцией Ягодная.

Сегодня здесь активно обживаются многодетные семьи, которым выделены земельные наделы для возведения собственного жилья.

Микрорайон Орловский сталкивается с проблемами инфраструктурного характера: отсутствует нормальное дорожное покрытие и уличное освещение.

Как объяснил мэр, постоянная дорога пока не строится ввиду активного использования строительной техники, однако уже в ближайшее время планируется создать временное покрытие и приступить к разработке проекта организации освещения территории.

«Думаю, строительство постоянной дороги потребует ещё пару-тройку месяцев», — уточнил Иван Носков в своём Telegram-канале.

Поскольку в поселении ведется интенсивное жилищное строительство с привлечением тяжёлой техники, строительство полноценной асфальтированной трассы признано преждевременным решением.

Вместо этого администрация займётся созданием временной подъездной дороги и подготовкой документации для установки фонарей.

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