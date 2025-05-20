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В Евросоюзе хотят установить возраст цифровой зрелости для детей

Издание Politico сообщило, что страны Европы хотят, чтобы Европейский Союз установил возраст цифровой зрелости для детей.

Издание Politico сообщило, что страны Европы хотят, чтобы Европейский Союз установил возраст цифровой зрелости для детей.

Уточняется, что речь идет о лицах, которые не достигли возраста для входа в различные социальные сети. Им будет необходимо получить согласие родителей, и они не смогут автоматически получать доступ к таким приложениям как, например, TikTok.

«Европейские страны хотят, чтобы ЕС пошёл дальше и установил в масштабах союза возраст цифровой зрелости. Детям, которые младше для входа в социальные сети потребуется согласие родителей», — отметило издание.

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