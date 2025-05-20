В Евросоюзе хотят установить возраст цифровой зрелости для детей

Издание Politico сообщило, что страны Европы хотят, чтобы Европейский Союз установил возраст цифровой зрелости для детей.
Уточняется, что речь идет о лицах, которые не достигли возраста для входа в различные социальные сети. Им будет необходимо получить согласие родителей, и они не смогут автоматически получать доступ к таким приложениям как, например, TikTok.
«Европейские страны хотят, чтобы ЕС пошёл дальше и установил в масштабах союза возраст цифровой зрелости. Детям, которые младше для входа в социальные сети потребуется согласие родителей», — отметило издание.
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