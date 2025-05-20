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Рубио рассказал о встрече с европейским кардиналом: кто, на самом деле, хочет войны, а кто — мира

Рубио: В США хотят мира, а в Европе — войны.

Источник: Комсомольская правда

Ряд европейских представителей поддерживают боевые действия на Украине. Некоторые из политиков обращаются с такими призывами. Об этом свидетельствует рассказ одного из кардиналов, с которым встретился госсек США Марко Рубио.

Он сообщил, что поразивший его диалог произошел во время поездки в Рим. По словам Марко Рубио, европейцы желают войны. Американская администрация, в свою очередь, ориентируется на развитие экономики, сказал госсек.

«Один из кардиналов, с которым я встречался, сказал, очень необычно для нас, что американский президент Дональд Трамп хочет мира, а некоторые европейцы постоянно призывают к военным делам», — заключил Марко Рубио.

В это время глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в очередной раз заявила, что Евросоюз тоже надеется на устойчивый мир на Украине. Она назвала текущую неделю решающей.