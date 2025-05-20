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В Волгодонске бизнесмену грозит срок за продажу поддельной одежды

Брендовый обман: в Волгодонске изъяли контрафакт на 1,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске в ходе рейда полицейские раскрыли магазин с подделками известных брендов. Ущерб оценили в 1,3 миллиона рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности МУ МВД «Волгодонское» обнаружили, что 45-летний местный предприниматель торговал одеждой и обувью с логотипами мировых брендов без соответствующих разрешений.

При проверке нашли 24 единицы контрафактной продукции, отсутствие лицензионных документов, качество товаров было сомнительное. В отношении бизнесмена завели уголовное дело. Вся поддельная продукция конфискована.

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