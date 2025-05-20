Россия стала крупнейшим поставщиком огурцов в Польшу

Ранее сообщалось, что весенние заморозки могут негативно повлиять на урожай плодоовощной продукции. Экономист предупредила, что к лету 2025 года цены на фрукты, ягоды и картофель могут вырасти на 5−10%. Особенно пострадали теплолюбивые культуры — абрикосы, черешня, сливы и инжир, что может привести к их дефициту и скачку цен на полках магазинов.