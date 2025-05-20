В Перми обвиняют в получении взятки бывшую начальницу УКС

Следствие установило, что 22 июля 2022 года в Перми директор ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, лично передал взятку в виде наличных — 5 миллионов 545 тысяч рублей — начальнице УКС администрации Перми за общее покровительство в рамках исполнения муниципальных контрактов.