В Перми обвиняют в получении взятки бывшую начальницу УКС

В Дзержинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы управления капитального строительства городской администрации. Ее обвиняют в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что 22 июля 2022 года в Перми директор ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6», основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий, лично передал взятку в виде наличных — 5 миллионов 545 тысяч рублей — начальнице УКС администрации Перми за общее покровительство в рамках исполнения муниципальных контрактов.
Преступления были выявлены во взаимодействии с УФСБ по Пермскому краю.
На время следствия фигурантку заключили под стражу. На имущество обвиняемой наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора.
Следствие в отношении взяткодателя завершено, его уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Уголовное дело о получении взятки в ближайшее время будет передано в суд.