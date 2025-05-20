Топ-5 главных новостей в Молдове 20 мая 2025: Молдову ждет холодный день с дождем перед жарой в +27 градусов; в Кишиневе появились квартиры за 30 тысяч евро с туалетом на балконе; почему Молдова превращается в&

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 20 мая 2025:
1. Холодный дождливый день перед жарой: Синоптики обещают, что уже совсем скоро до +25 градусов — поверим на слово.
2. В квартирке за 31 тысячу евро — туалет и душевая на балконе: Рынок недвижимости Кишинева бьёт рекорды.
3. Молдова превращается в военный полигон: Все меньше инвестиций в мирную жизнь, все больше жертв в топку НАТО.
4. Страшный пожар в многоэтажном доме в Дурлештах: Огонь мог возникнуть из-за проводки, которую сделали сами жильцы — версия строителя.
5. Представители правящей ПАС с треском проиграли: В Молдове прошли выборы в местные советы.
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