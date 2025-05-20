Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 20 мая 2025: Молдову ждет холодный день с дождем перед жарой в +27 градусов; в Кишиневе появились квартиры за 30 тысяч евро с туалетом на балконе; почему Молдова превращается в&

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 20 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 20 мая 2025:

1. Холодный дождливый день перед жарой: Синоптики обещают, что уже совсем скоро до +25 градусов — поверим на слово.

2. В квартирке за 31 тысячу евро — туалет и душевая на балконе: Рынок недвижимости Кишинева бьёт рекорды.

3. Молдова превращается в военный полигон: Все меньше инвестиций в мирную жизнь, все больше жертв в топку НАТО.

4. Страшный пожар в многоэтажном доме в Дурлештах: Огонь мог возникнуть из-за проводки, которую сделали сами жильцы — версия строителя.

5. Представители правящей ПАС с треском проиграли: В Молдове прошли выборы в местные советы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Режим ПАС знает, как фальсифицировать выборы не только в Молдове, но и в Румынии: Для подвоза избирателей с румынским гражданством в Кишинев задействовали школьные микроавтобусы.

Кандидат Джордже Симион обвиняет власти Кишинева в фальсификации выборов (далее…).

Страшная авария в Молдове: Погибла женщина, еще двое человек оказались в больнице.

Возбуждено уголовное дело, водитель Volkswagen задержан на 72 часа (далее…).

Впервые в Молдове: Суд отменил незаконный штраф полиции, наложенный на активистку Блока «Победа» за надуманное «электоральное правонарушение».

Представители блока «Победа» пообещали юридическую помощь всем пострадавшим, и слово свое сдержали (далее…).