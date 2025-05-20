РФ в марте стала основным поставщиком огурцов в Польшу

Россия в марте побила рекорд по экспорту огурцов в Польшу — страна увеличила поставки до 2,7 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
В первый месяц весны польские компании купили порядка 2,1 тысячи тонн овощей на стоимость 2,7 миллиона евро — это в 2,5 раза превышает экспорт огурцов в феврале.
С марта 2021 года стоимость продаж стала максимальной, она составила 3,1 миллиона евро.
Так, РФ обеспечивает 83 процента импортных потребностей Польши. Также страна получает небольшие партии овощей от Турции, Украины и Белоруссии.
За первый весенний месяц Польша ввезла огурцов на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше февральского импорта, передает РИА Новости.
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