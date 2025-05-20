В Иркутской области улучшат связь на популярных туристических маршрутах

В Иркутской области обсудили вопросы улучшения телекоммуникационной инфраструктуры в популярных туристических местах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Вопрос имеет важнейшее значение в плане обеспечения безопасности, так как есть даже недалеко расположенные от столицы региона участки трасс, где невозможно воспользоваться мобильной связью для вызова оперативных служб. Поэтому необходимо усилить работу по обеспечению связью территорий, где есть туристическая инфраструктура, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.
Компании заинтересованы в расширении зоны покрытия. В числе приоритетных направлений выделяют Листвянку, Ольхон, территории национальных парков и другие востребованные у путешественников локации.
Необходимо отметить, что недавно запустили новые базовые станции в Харанцах, деревне Ялга на Ольхоне и возле поворота на Черноруд. В прошлом году значительно улучшилось качество связи на Малом море — в бухтах Зуун-Хагун и Мандархан, населенных пунктах Курма и Сарма.
Отдельно на встрече рассматривалась инициатива по установке вдоль автомобильных трасс многофункциональных опор, совмещающих функции освещения и размещения телеком-оборудования. Такой подход позволит обеспечить непрерывную связь на протяженных маршрутах.
Обеспечение связью удаленных и малых населенных пунктов региона осуществляется в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства») и региональной программы, действующей с 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье ущерб от весенних лесных пожаров составил около 69 миллионов.