В Иркутской области улучшат связь на популярных туристических маршрутах

— Вопрос имеет важнейшее значение в плане обеспечения безопасности, так как есть даже недалеко расположенные от столицы региона участки трасс, где невозможно воспользоваться мобильной связью для вызова оперативных служб. Поэтому необходимо усилить работу по обеспечению связью территорий, где есть туристическая инфраструктура, — прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.