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Под Уфой выделили участок без торгов под строительство многотопливной АЗС

Глава Башкирии подписал распоряжение, которым выделил ООО «Азимут» земельный участок без торгов под строительство многотопливной автозаправки.

Источник: Минторговли РБ

Как следует из документа, АЗС появится вблизи деревни Дорогино Уфимского района. Под строительство выделят 3,5 тысячи квадратных метров. Договор аренды земли инвестор подпишет с администрацией Уфимского района.

Как ранее писал «Башинформ», строительство АЗС на трассе М-5, проходящей по улице Шоссейной поселка Дорогино, обойдется в 50 млн рублей. Инвестпроект включён в Перечень приоритетных и подпадает под налоговые льготы. В комплексе АЗС будет также магазин и автостоянка. Завершение строительства намечено на 2033 год. Работать на АЗС смогут шесть человек.