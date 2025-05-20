Под Уфой выделили участок без торгов под строительство многотопливной АЗС

Как ранее писал «Башинформ», строительство АЗС на трассе М-5, проходящей по улице Шоссейной поселка Дорогино, обойдется в 50 млн рублей. Инвестпроект включён в Перечень приоритетных и подпадает под налоговые льготы. В комплексе АЗС будет также магазин и автостоянка. Завершение строительства намечено на 2033 год. Работать на АЗС смогут шесть человек.