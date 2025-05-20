Гидрометцентр рассказал, какая погода ждёт москвичей во вторник

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальной жары в большинстве регионов страны в ближайшие семь дней не ожидается. По его словам, стабильная и комфортная погода сохранится почти на всей территории России. Исключение составит Алтайский край и Республика Алтай, где температура воздуха может подняться выше +30°C.