Омские власти ищут место для строительства в Омске термальных комплексов

Впервые идея о создании в Омске огромного термального комплекса прозвучала в апреле на заседании инвесткомитета. По планам, площадь только одного комплекса составит 7 тысяч кв. метров. Он будет включать различные бани и СПА, несколько бассейнов, фудкорт, зону отдыха и парковки.