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Омские власти ищут место для строительства в Омске термальных комплексов

В строительство одного из них инвестор готов вложить 1, 4 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Омские власти подыскивают возможности для создания в Омске термальных комплексов. Главный вопрос — подбор земельных участков для их размещения.

Как рассказал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, идея создания термальных комплексов принадлежит ООО «Инвеста» и ООО «УК “Термолэнд”. Ход реализации проектов обсуждался совместно со специалистами Агентства развития и инвестиций, администрации города Омска и инвесторами.

«Реализация этих проектов важна для развития туристической занятости и создания новых рабочих мест в Омске. Прогнозируемый объем инвестиций по проектам составляет более 1 млрд рублей, возможно создать более 180 рабочих мест», — рассказал Шпиленко.

Впервые идея о создании в Омске огромного термального комплекса прозвучала в апреле на заседании инвесткомитета. По планам, площадь только одного комплекса составит 7 тысяч кв. метров. Он будет включать различные бани и СПА, несколько бассейнов, фудкорт, зону отдыха и парковки.