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На улице Воровского в Омске укладывают новый асфальт

Ремонт проходит по ночам и в выходные из-за загруженности трассы.

Источник: Соцсети

В Омске продолжается ремонт улицы Воровского. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчики сняли изношенное покрытие и укладывают новое. Используется технология холодного ресайклинга. Выполнено около 50% от запланированного объёма.

Протяжённость участка — более пяти километров. Из-за плотного трафика дорожники работают ночью, рано утром и в выходные.

Контроль за ремонтом ведёт муниципальное управление дорожного хозяйства. Руководителю ведомства Антону Глебову поручено следить за ходом работ.