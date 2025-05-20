На улице Воровского в Омске укладывают новый асфальт

В Омске продолжается ремонт улицы Воровского. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Подрядчики сняли изношенное покрытие и укладывают новое. Используется технология холодного ресайклинга. Выполнено около 50% от запланированного объёма.
Протяжённость участка — более пяти километров. Из-за плотного трафика дорожники работают ночью, рано утром и в выходные.
Контроль за ремонтом ведёт муниципальное управление дорожного хозяйства. Руководителю ведомства Антону Глебову поручено следить за ходом работ.