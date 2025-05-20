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Омскому Усть-Ишиму направят 10 млн рублей на восстановление котельных

Об этом сообщил губернатор Омской области.

Источник: Freepik

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил, что Усть-Ишимскому району региона было выделено 10 млн рублей на проектирование пяти модульных котельных.

На севере региона продолжается восстановление зданий, пострадавших от паводка в прошлом году. По словам губернатора, строительство котельных позволит обеспечить жителей качественным прохождением отопительного сезона.

Ранее мы писали, что власти Усть-Ишима ввели режим повышенной готовности из-за наводнений. В администрации сообщили о подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям.