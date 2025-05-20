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В Омске сменилась мода на имена для девочек

В Омской области стало рождаться больше всего малышек с именем Ева.

Источник: AP 2024

На портале ЗАГСа в минувший понедельник, 19 мая 2025 года, обновились данные о наиболее популярных и редких именах для новорожденных по стране и регионам, включая Омскую область. Судя по представленным сведениям, в Омской области обновилось самое часто используемое имя для новорожденных девочек. На лидирующую позицию вышло имя Ева, оставив позади Софию, Анну, Марию и Василису.

Стоит отметить, что в противовес этому в категории популярных в Омской области имен для мальчиков наблюдается абсолютная стабильность. Возглавляет список имя Михаил, после которого идут Артем, Александр, Роман и Матвей.

В свою очередь, к редким в регионе отнесены женские имена Радослава, Алисия, Ариела, Ранэль и Татевик, а также мужские — Янис, Султан, Климент, Малик и Ринат.