В Омске сменилась мода на имена для девочек

На портале ЗАГСа в минувший понедельник, 19 мая 2025 года, обновились данные о наиболее популярных и редких именах для новорожденных по стране и регионам, включая Омскую область. Судя по представленным сведениям, в Омской области обновилось самое часто используемое имя для новорожденных девочек. На лидирующую позицию вышло имя Ева, оставив позади Софию, Анну, Марию и Василису.