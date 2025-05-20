Financial Times: Трамп оставил Украину на милость РФ

Президент Соединённых Штатов, который заявлял, что завершит украинский конфликт, больше не проявляет активной позиции, утверждается в публикации издания Financial Times.
«Его отстранённость воспринимается как сигнал готовности уступить инициативу Москве», — говорится в материале.
Газета напомнила, что Трамп обещал положить конец конфликту на Украине "в первый день своего нового президентского срока.
«Трамп, похоже, оставил Украину на милость Москвы. Некоторые эксперты считают, что стремление Трампа к размежеванию вполне понятно», — пишет издание.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Путин назвал данную беседу откровенной и содержательной.
Ранее Трамп заявил, что РФ и Киев скоро начнут переговоры о прекращении огня.