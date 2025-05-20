«Сэкономил — не заработал»: красноярская прокуратура оштрафовала строителей колумбария за взятку

В Красноярском крае прокуратура наложила штраф в размере миллиона рублей на компанию «Деловые решения» за подкуп должностного лица из МКУ «Управление капитального ремонта и строительства». Судебное разбирательство по факту получения взятки продолжается.
Обстоятельства дела таковы: в начале 2023 года Управление искало компанию для проведения ремонтных работ на колумбарии Норильского кладбища. Начальник Кайерканского территориального управления и знакомый руководителя ООО «Деловые решения», узнав о предстоящем тендере, предложили директору фирмы увеличить смету работ.
В результате сговора Управление заключило с ООО два контракта на общую сумму 15,3 миллиона рублей (7,3 млн рублей и 8 млн рублей). В благодарность за это чиновник получил от подрядчика 600 тысяч рублей. Правоохранительные органы установили, что реальная стоимость выполненных работ была на 3 млн рублей ниже заявленной.
Помимо штрафа, на счета компании был наложен арест на вдвое большую сумму — 2 млн рублей.