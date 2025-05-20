«Сэкономил — не заработал»: красноярская прокуратура оштрафовала строителей колумбария за взятку

В результате сговора Управление заключило с ООО два контракта на общую сумму 15,3 миллиона рублей (7,3 млн рублей и 8 млн рублей). В благодарность за это чиновник получил от подрядчика 600 тысяч рублей. Правоохранительные органы установили, что реальная стоимость выполненных работ была на 3 млн рублей ниже заявленной.