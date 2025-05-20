Аэродром Пушистый на Сахалине стал первым в России официальным дронопортом

Как отмечают в областном правительстве, присвоение нового статуса стало результатом многолетней совместной работы региональных и федеральных властей, а также специалистов группы компаний «Аврора», включая подразделение «Аврора — беспилотные авиасистемы». Этот проект открывает новые перспективы для интеграции беспилотников в национальную транспортную систему страны.