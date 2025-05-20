Аэродром Пушистый на Сахалине стал первым в России официальным дронопортом

Корсаковский аэродром «Пушистый» на Сахалине официально признан первым в стране специализированным дронопортом.
Это историческое для отечественной авиации решение было принято Росавиацией, утвердившей соответствующий аэронавигационный паспорт объекта.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе заседания регионального правительства подчеркнул значимость этого события. По его словам, получение нового статуса знаменует переход от экспериментальных проектов к формированию комплексной инфраструктуры для регулярной эксплуатации беспилотников.
На базе дронопорта «Пушистый» созданы уникальные условия для тестирования и эксплуатации различных типов дронов, а также апробации инновационных решений в сфере беспилотных технологий.
Как отмечают в областном правительстве, присвоение нового статуса стало результатом многолетней совместной работы региональных и федеральных властей, а также специалистов группы компаний «Аврора», включая подразделение «Аврора — беспилотные авиасистемы». Этот проект открывает новые перспективы для интеграции беспилотников в национальную транспортную систему страны.