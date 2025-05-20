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Внешний вид, запах, консистенция: россиянам дали совет, как выбрать самую вкусную клубнику

В Роскачестве предупредили о вреде для организма слишком глянцевой клубники.

Источник: Комсомольская правда

В России близится сезон клубники. Чтобы выбрать безвредные и вкусные ягоды, покупателям стоит обратить внимание на несколько составляющих. Например, внешний вид. Глянцевая клубника может быть опасна для организма, предупредила директор Центра компетенций Роскачества в области пищевой безопасности Елена Спеценко, пишет «Лента.ру».

Она уточнила, что ягоды часто обрабатывают химикатами. «Лакированная» клубника может содержать вредные примеси, продлевающие ее срок. Елена Спеценко посоветовала также обходить стороной ягоды с вмятинами и плесенью. Кроме того, отметила специалист Роскачества, важно обращать внимание на запах. Он не должен отдавать кислинкой или горчить.

«Консистенция тоже имеет значение: перезревшая клубника становится слишком мягкой, водянистой, теряет упругость, а в такой среде быстро размножаются бактерии. Кроме того, стоит осмотреть ягоды на наличие следов от насекомых или других повреждений», — заключила Елена Спеценко.

Россиянам также назвали две области с самыми высокими средними зарплатами. За приличной получкой стоит идти в недвижимость или строительную отрасль.