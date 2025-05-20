Внешний вид, запах, консистенция: россиянам дали совет, как выбрать самую вкусную клубнику

Она уточнила, что ягоды часто обрабатывают химикатами. «Лакированная» клубника может содержать вредные примеси, продлевающие ее срок. Елена Спеценко посоветовала также обходить стороной ягоды с вмятинами и плесенью. Кроме того, отметила специалист Роскачества, важно обращать внимание на запах. Он не должен отдавать кислинкой или горчить.