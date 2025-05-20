Газоснабжение от общего к частному: кому могут отключить газ в межотопительный период

— В Омске и Омской области завершился отопительный период. После его окончания «Газпром межрегионгаз Омск» проводит мероприятия по ограничению подачи газа абонентам-должникам, которые используют природный газ для отопления помещений. Ограничения газоснабжения неплательщикам, использующим газ для приготовления пищи, проводят круглогодично. Отключение газа должникам — вынужденная мера для улучшения платежной дисциплины и сокращения задолженности абонентов за газ.
На сегодняшний день 51 690 абонентов нашего региона задолжали 146 млн рублей за потребленный газ, — пояснила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.
Почему могут отключить газ.
Подачу голубого топлива могут ограничить абонентам, которые не платили за газ два месяца и больше.
Как происходит отключение.
Предварительно должника уведомляют о задолженности за газ и возможном его отключении. Если в течение 20 дней неплательщик не погасит долг, его отключат от газовой сети. Отключения проводят совместно с сотрудниками газораспределительных организаций, в ряде случаев — в присутствии правоохранительных органов.
Можно ли препятствовать отключению.
Закон дает право поставщику ограничивать подачу газа вне жилого помещения в тех случаях, когда должников нет дома или они не предоставляют доступ в жилье для проведения таких работ.
Как восстановить подачу газа.
Нужно в полном объеме оплатить задолженность за газ и расходы за услуги отключения и повторного подключения к газовой сети.
Затем абоненту необходимо обратиться с соответствующим заявлением на абонентский участок поставщика газа, приложить чеки об оплате задолженности и работ за отключение/подключение.
В течение 5 рабочих дней газоснабжение возобновят.
Что будет, если подключиться самовольно.
За такое самоуправство должник заплатит штраф до 15000 рублей и ему начислят за услугу газоснабжения по мощности газопотребляющего оборудования. Если мощность оборудования невозможно определить, то потребление рассчитают по нормативу с десятикратным коэффициентом, но не более чем за 3 месяца. В случае повторного самовольного подключения предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.
Плюс судебный приказ.
В отношении должников «Газпром межрегионгаз Омск» проводит претензионно-исковую работу. При вынесении судебных приказов абонентов-должников в суды не приглашают, и судебные приставы принудительно списывают деньги со счетов должников в бесспорном порядке.
На заметку.
Передавайте показания счетчика с 11 по 19 число текущего месяца: на сайте omskregiongaz.ru через сервис «Передача показаний» (без регистрации) или «Личный кабинет» (после регистрации); в мобильном приложении «Мой ГАЗ»; сообщением на номер +7 930−036−79−09 в формате: ХХХХХХ[пробел]YYYY, где ХХХХХХ — номер лицевого счета, а YYYY — целая часть показаний счетчика; круглосуточно по телефону +7 (3812) 40−72−20 (доб. 1, через автоинформатора).