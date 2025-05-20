Газоснабжение от общего к частному: кому могут отключить газ в межотопительный период

За такое самоуправство должник заплатит штраф до 15000 рублей и ему начислят за услугу газоснабжения по мощности газопотребляющего оборудования. Если мощность оборудования невозможно определить, то потребление рассчитают по нормативу с десятикратным коэффициентом, но не более чем за 3 месяца. В случае повторного самовольного подключения предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы.