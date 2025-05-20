Жуть, сказка и экшен Гая Ричи: 3 новых фильма, которые можно посмотреть в цифровых кинотеатрах с 20 мая

На отдалённом острове, окружённом бескрайним океаном и покрытом густыми лесами, живёт юная Юрайя. Эти леса полны удивительных, а порой и опасных животных, но самые страшные легенды рассказывают о таинственных существах — очи. Многие считают их всего лишь вымыслом, детской страшилкой, другие же верят, что это враждебные, коварные создания. Но однажды Юрайя находит в чаще леса маленького, потерявшегося детёныша очи. Девочка, полная сострадания и смелости, решает помочь малышу вернуться к семье. Это путешествие станет для Юрайи не только опасным приключением, но и возможностью доказать всем жителям острова, что дружба с очи гораздо лучше, чем страх и ненависть. Ей предстоит преодолеть недоверие взрослых и найти общий язык с необычным существом, раскрыть тайну очи и изменить отношение людей к ним навсегда.