В Евросоюзе хотят установить возраст цифровой зрелости

В европейских странах могут установить возраст цифровой зрелости. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на находящийся в его распоряжении документ.
Сообщается, что в начале июня предложение об установлении возраста цифровой зрелось будет вынесено на обсуждение. Речь идет о том, чтобы запретить детям младше определенного возраста доступ к ряду популярных приложений, в том числе TikTok. Войти в такие приложения несовершеннолетний сможет лишь с разрешения родителей.
При этом предполагается, что проверка возраста пользователя будет проводиться на уровне устройств.
Ранее на сайте KP.RU аналитики «Ростелеком» назвали главные риски для детей и подростков во всемирной паутине и дали важные советы по безопасности.
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