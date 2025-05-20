В Евросоюзе хотят установить возраст цифровой зрелости

Сообщается, что в начале июня предложение об установлении возраста цифровой зрелось будет вынесено на обсуждение. Речь идет о том, чтобы запретить детям младше определенного возраста доступ к ряду популярных приложений, в том числе TikTok. Войти в такие приложения несовершеннолетний сможет лишь с разрешения родителей.