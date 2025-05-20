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В Евросоюзе хотят установить возраст цифровой зрелости

В Европе хотят пускать детей в приложения только с согласия родителей.

Источник: Комсомольская правда

В европейских странах могут установить возраст цифровой зрелости. Об этом информирует издание Politico со ссылкой на находящийся в его распоряжении документ.

Сообщается, что в начале июня предложение об установлении возраста цифровой зрелось будет вынесено на обсуждение. Речь идет о том, чтобы запретить детям младше определенного возраста доступ к ряду популярных приложений, в том числе TikTok. Войти в такие приложения несовершеннолетний сможет лишь с разрешения родителей.

При этом предполагается, что проверка возраста пользователя будет проводиться на уровне устройств.

Ранее на сайте KP.RU аналитики «Ростелеком» назвали главные риски для детей и подростков во всемирной паутине и дали важные советы по безопасности.

Здесь на сайте KP.RU разбираем с экспертом правила онлайн-безопасности несовершеннолетних.