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Грозы и до +21°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Грозы ожидаются местами по юго-востоку Беларуси во вторник, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 59% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине пройдут кратковременные дожди. Днем местами по юго-востоку прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман.

Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, днем местами порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +15…+21°С.

В Минске во вторник будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +18…+20°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы также могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Народные приметы на 20 мая

20 мая в народном календаре отмечается день Купальницы — особый праздник, посвященный воде и очищению. Согласно традиции, в этот день вода приобретает целебные свойства, способные укрепить здоровье и очистить душу.

Праздник Купальницы также совпадает с церковным воспоминанием явления Креста Господня в Иерусалиме в 351 году, что придает дню особое духовное значение.

Народные приметы:

  • высокий полет ласточек предвещал хорошую погоду;
  • дождь в этот день обещал теплый сентябрь;
  • молодой месяц в небе указывал на благоприятное время для посадки овощей;
  • утренний туман сулил знойное и сухое лето;
  • красноватый оттенок Луны вечером предвещал дождь, а кольцо вокруг Луны указывало на приближение ветреной погоды;
  • утренняя радуга предвещала дождливый день, вечерняя — ясную погоду;
  • сухой и жаркий день мог предвещать засушливое лето;
  • беспокойное поведение птиц указывало на приближение ненастья.