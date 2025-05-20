Грозы и до +21°С ожидается в Беларуси во вторник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность. Утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине пройдут кратковременные дожди. Днем местами по юго-востоку прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах слабый туман.
Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, днем местами порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +15…+21°С.
В Минске во вторник будет переменная облачность и без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +18…+20°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы также могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Народные приметы на 20 мая
20 мая в народном календаре отмечается день Купальницы — особый праздник, посвященный воде и очищению. Согласно традиции, в этот день вода приобретает целебные свойства, способные укрепить здоровье и очистить душу.
Праздник Купальницы также совпадает с церковным воспоминанием явления Креста Господня в Иерусалиме в 351 году, что придает дню особое духовное значение.
Народные приметы:
- высокий полет ласточек предвещал хорошую погоду;
- дождь в этот день обещал теплый сентябрь;
- молодой месяц в небе указывал на благоприятное время для посадки овощей;
- утренний туман сулил знойное и сухое лето;
- красноватый оттенок Луны вечером предвещал дождь, а кольцо вокруг Луны указывало на приближение ветреной погоды;
- утренняя радуга предвещала дождливый день, вечерняя — ясную погоду;
- сухой и жаркий день мог предвещать засушливое лето;
- беспокойное поведение птиц указывало на приближение ненастья.