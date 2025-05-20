В США женщина перед похоронами дяди обнаружила в гробу тело незнакомца

В США женщина на похоронах у дяди обнаружила в гробу тело незнакомца, передает CBS News.
Инцидент произошел в штате Калифорния. По словам Аменты Хант, тело ее 80-летнего дяди к похоронам готовило бюро Harrison-Ross Mortuary. Перед погребением женщина пришла туда проверить покойного, но в гробу оказался другой человек. Мужчина был одет в костюм ее дяди, но тон его кожи был гораздо темнее. Женщина обратилась к сотрудникам бюро, но те отказались признать ошибку. Тогда Хант показала им фото своего дяди, после чего они признали, что перепутали тела.
Спустя три часа сотрудники бюро вернули женщине тело дяди, после чего состоялись похороны.
После случившегося Хант заявила, что не позволит похоронному бюро вновь безнаказанно ошибиться и подала на него в суд.
Ранее в Санкт-Петербурге ритуальное агентство выплатило 120 тысяч рублей компенсации женщине из-за гроба не того цвета.
В Германии полицейские несколько часов расследовали убийство, перепутав тело с секс-куклой.