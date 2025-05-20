В США женщина перед похоронами дяди обнаружила в гробу тело незнакомца

Инцидент произошел в штате Калифорния. По словам Аменты Хант, тело ее 80-летнего дяди к похоронам готовило бюро Harrison-Ross Mortuary. Перед погребением женщина пришла туда проверить покойного, но в гробу оказался другой человек. Мужчина был одет в костюм ее дяди, но тон его кожи был гораздо темнее. Женщина обратилась к сотрудникам бюро, но те отказались признать ошибку. Тогда Хант показала им фото своего дяди, после чего они признали, что перепутали тела.