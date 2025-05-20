Чем закончился скандал с дочерью чиновницы, угрожавшей «отправкой на СВО»: логичный итог

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов принял решение об отставке главы Нюксенского муниципального округа Юлии Шевцовой. Поводом стало скандальное видео, где дочь чиновницы угрожала отправить молодого человека на специальную военную операцию.
В социальных сетях распространился ролик с провокационной подписью, где 19-летняя девушка заявляла о связях своей матери-мэра и угрожала отправкой на передовую. Шевцова публично извинилась за поведение дочери и сообщила о проведённой с ней воспитательной беседе.
Филимонов в своём Telegram-канале пояснил, что подобное поведение не соответствует ценностям работы команды правительства Вологодской области. Губернатор подчеркнул принципиальность кадровых решений в своём правительстве. Он также раскритиковал поступок девушки, но запретил ей публиковать видео с извинениями, чтобы избежать травли.
«Такие шаги я делаю исключительно согласно собственному мнению, по итогам прагматичного и объективного анализа ситуации. Практика многочисленных ротаций заместителей губернатора и других членов областного правительства — тому подтверждение. Любимчиков нет и никогда не будет», — написал он.
Глава региона предложил Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери, которая живёт отдельно от матери. В качестве воспитательной меры он рекомендовал записать девушку на курсы медсестёр или организовать ей волонтёрскую практику в военном госпитале. Филимонов выразил надежду, что такой опыт поможет ей пересмотреть свои взгляды.
При этом губернатор особо отметил, что участие в СВО является привилегией, а не наказанием. На освободившуюся должность планируется рассмотреть кандидатуры участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий, прошедших региональную программу «Герои Русского Севера».
Ранее стало известно, что в мае 2024 года именно губернатор Георгий Филимонов рекомендовал на место главы Нюксенского округа Юлию Павловну Шевцову. В то время она занимала должность заместителя главы и начальника правового управления Великоустюгского муниципального округа. Вскоре произошло ее назначение.