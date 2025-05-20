Чем закончился скандал с дочерью чиновницы, угрожавшей «отправкой на СВО»: логичный итог

Глава региона предложил Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери, которая живёт отдельно от матери. В качестве воспитательной меры он рекомендовал записать девушку на курсы медсестёр или организовать ей волонтёрскую практику в военном госпитале. Филимонов выразил надежду, что такой опыт поможет ей пересмотреть свои взгляды.