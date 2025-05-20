Эксперты из 11 стран, включая РФ, проконтролируют сброс воды с «Фукусимы-1»

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС «Фукусима-1» энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.