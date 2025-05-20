Эксперты из 11 стран, включая РФ, проконтролируют сброс воды с «Фукусимы-1»

«С 26 по 30 мая группа, состоящая из представителей МАГАТЭ и международных экспертов, посетит Японию для проверки сброса очищенной по технологии ALPS воды с АЭС “Фукусима-1”, — говорится в сообщении ведомства. Как отмечается, проверка будет сосредоточена на мониторинге процесса очистки воды и его результатах.
В спецгруппу МАГАТЭ входят эксперты из ряда стран, в частности России, Китая, Южной Кореи и США. Они выступают как независимые специалисты. Группа МАГАТЭ с участием международных экспертов уже трижды проводила инспекцию. В последний раз она посещала Японию в декабре 2024 года.
В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС «Фукусима-1» энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.
На территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30−40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.
Решение Токио спровоцировало недовольство ряда стран, в том числе Китая, который полностью прекратил импорт морепродуктов из Японии. Позднее Россельхознадзор в качестве меры предосторожности присоединился к временным ограничительным мерам КНР.