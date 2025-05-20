Цены на продукты и медикаменты выросли в апреле в Приморье

В апреле 2025 года в Приморском крае отмечен умеренный рост потребительских цен. По сравнению с предыдущим месяцем цены увеличились на 0,2%, а в годовом выражении (по сравнению с апрелем 2024) — на 9,6%, сообщили ИА PrimaMedia в федеральной службе государственной статистики Приморского края.
На продовольственном рынке зафиксировано повышение цен на ряд товаров. Особенно заметно подорожал виноград — на 17%. Также выросли цены на макаронные изделия, сухие супы, растворимый кофе, зеленый чай — на 3−5%, рыбопродукты (сельдь, рыбное филе, кальмары, креветки) — на 2−3%, молочные продукты повышенной жирности — на 4%, игристое вино и сливочное мороженое — на 2−3%. Снижение цен отмечено на свежие овощи: белокочанная капуста, помидоры, сладкий перец и огурцы подешевели на 4−8%.
Среди непродовольственных товаров выросли цены на парфюмерно-косметические товары и медикаменты — на 4−9%, детское белье и ползунки — на 6%. Подешевели телевизоры, планшетные компьютеры и роботы-пылесосы — на 4−8%.
В сфере услуг зафиксировано повышение тарифов на городскую телефонную связь — на 10%, проезд в поездах дальнего следования — на 2%, проживание в гостиницах 3* и 4−5* — на 10−11%, проживание в хостелах — на 16%. Международные поездки показали разную динамику: подорожали туры в страны Средней Азии и Турцию (на 8−9%), при этом снизились цены на поездки в страны Юго-Восточной Азии (на 19%) и отдых в ОАЭ (на 8%).
Напомним, в первом квартале текущего года цены на первичном рынке жилья выросли на 7,8%. При этом на вторичное жилье стоимость упала на 0,8% по сравнению с таким же периодом 2024 года.