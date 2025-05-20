Цены на продукты и медикаменты выросли в апреле в Приморье

В сфере услуг зафиксировано повышение тарифов на городскую телефонную связь — на 10%, проезд в поездах дальнего следования — на 2%, проживание в гостиницах 3* и 4−5* — на 10−11%, проживание в хостелах — на 16%. Международные поездки показали разную динамику: подорожали туры в страны Средней Азии и Турцию (на 8−9%), при этом снизились цены на поездки в страны Юго-Восточной Азии (на 19%) и отдых в ОАЭ (на 8%).