МАРТ и Минсельхозпрод высказались о наличии картошки и лука в магазинах Беларуси

МАРТ и Минсельхозпрод в эфире телеканала СТВ высказались о наличии картошки и лука в магазинах Беларуси.
Заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун акцентировал внимание на том, что, согласно расчетам, картофеля должно было хватить с излишком, однако спрос в 2025 году вырос (подробнее — здесь).
— Сразу отвечаю: картофель был, картофель есть. Сельскохозяйственные предприятия Беларуси ежегодно выращивают около одного миллиона тонн картофеля. Неурожай, да, мы 800 тысяч тонн собрали в 2024 году, — уточнил замминистра сельского хозяйства.
Он добавил, что для обеспечения белорусов, исходя из расчетов МАРТ, необходимо 90 тысяч тонн, а на период межсезонья — 48 тысяч тонн. Гракун заметил, что в 2025 году было заложено в стабфонды 48 тысяч тонн.
— То есть его по расчетам должно нам хватить с излишком, но спрос в текущем году вырос. Сельхозорганизации поставили практически 80 тысяч тонн картофеля в торговые сети с декабря, то есть с межсезонья, — пояснил представитель Минсельхозпрода.
По его словам, данный факт указывает на то, что картофеля должно быть в достатке.
— Его не хватило, соответственно, такой был спрос, — подчеркнул Владимир Гракун.
В свою очередь, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец отреагировал на наличие лука в белорусских магазинах. Он заявил: необходимо понимать, что уже май и период межсезонья заканчивается.
— С учетом урожая лука в 2024 году мы ожидали, что лук будет на грани до конца межсезонного периода. Сейчас как раз последние две недели до конца межсезонья, — отметил Вежновец.
Представитель МАРТ уточнил, что до этого вопросов не возникало, «потому что мы с коллегами из Министерства сельского хозяйства и продовольствия в практически в ручном режиме обеспечивали поставки на полки этого товара».
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