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В Омск не пустили опасные кабачки, баклажаны и перец

У овощей были несоответствия в документах.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления Росселхознадзора по Омской области задержали на пункте пропуска «Ольховка» потенциально опасные овощи из Казахстана. Эксперты обнаружили несоответствия в сопроводительных документах.

Как сообщила пресс-служба ведомства, маркировка на продукции указывала, что кабачки, баклажаны и перец едут в Россию, в то время как в документах конечным пунктом назначения указывалась Беларусь.

«Подобные расхождения — признак потенциальных нарушений фитосанитарных требований и попытка обойти систему контроля. Растительная продукция с такими нарушениями представляет угрозу для фитосанитарной безопасности региона», — прокомментировали в Россельхознадзоре.

Под надзором инспекторов сомнительный груз был возвращен обратно в Казахстан. В целом с начала этого года специалисты Управления Россельхознадзора выявили и предотвратили нелегальный ввоз в регион 133,1 тонны подкарантинной продукции.