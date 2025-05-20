В Омск не пустили опасные кабачки, баклажаны и перец

Специалисты Управления Росселхознадзора по Омской области задержали на пункте пропуска «Ольховка» потенциально опасные овощи из Казахстана. Эксперты обнаружили несоответствия в сопроводительных документах.
Как сообщила пресс-служба ведомства, маркировка на продукции указывала, что кабачки, баклажаны и перец едут в Россию, в то время как в документах конечным пунктом назначения указывалась Беларусь.
«Подобные расхождения — признак потенциальных нарушений фитосанитарных требований и попытка обойти систему контроля. Растительная продукция с такими нарушениями представляет угрозу для фитосанитарной безопасности региона», — прокомментировали в Россельхознадзоре.
Под надзором инспекторов сомнительный груз был возвращен обратно в Казахстан. В целом с начала этого года специалисты Управления Россельхознадзора выявили и предотвратили нелегальный ввоз в регион 133,1 тонны подкарантинной продукции.