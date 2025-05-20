Глава округа Вологодской области ушла в отставку после слов ее дочери об СВО

Губернатор Филимонов сообщил, что дочь чиновницы также записала ролик с извинениями, но он запретил его публикацию, чтобы оградить девушку от возможной травли в комментариях. По его словам, дочь Шевцовой живет и учится вдали от матери, переживая «кризис в отношениях» с молодым человеком и «доставшись сама себе» и «по недоумию совершила ошибку, поддавшись эмоциям». Также Филимонов упомянул, что у Юлии Шевцовой был конфликт с бывшими подчиненными, которые «не упустили случая» использовать ситуацию для мести.