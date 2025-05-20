Движение будет ограничено в центре Москвы с 22 по 25 мая в связи с проведением полумарафона

Также с 8:00 23 мая до 5:00 24 мая на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до ул. Москворецкая закроют пять полос, оставив одну для каждого направления движения. Больше всего ограничений будет 24 мая. С 5:00 до 21:00 закроют для проезда Большой Москворецкий мост, а также ул. Варварка на участке от Старой площади до Большого Москворецкого моста и проезд от ул. Ильинка до Варварки. С 8:00 до 14:30 движение будет закрыто на Малом Москворецком мосту от Лубочного пер. до Кадашевской набережной, а с 8:00 до 15:00 — на ул. Большая Ордынка от Кадашевской набережной до ул. Житная. С 8:00 до 15:30 нельзя будет проехать по Большой Полянке от Погорельского пер. до ул. Житная и по ул. Житная от Пятницкой до Мытной. Кроме того, будет закрыт участок ул. Мытная при движении в сторону ул. Житная от ул. Коровий Вал до Житной.