Движение будет ограничено в центре Москвы с 22 по 25 мая в связи с проведением полумарафона

«Ряд центральных улиц и набережных столицы временно закроют для проезда в связи с проведением полумарафона. 24 мая в Москве пройдет полумарафон “Забег.РФ”. В связи с этим с 22 по 25 мая в столице закроют для проезда несколько центральных улиц и набережных. Так, с 0:01 22 мая до 6:00 25 мая нельзя будет проехать по участку площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. С 20:00 23 мая до 6:00 25 мая перекроют ул. Москворецкая от Москворецкой набережной до ул. Варварка», — говорится в сообщении.
Также с 8:00 23 мая до 5:00 24 мая на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до ул. Москворецкая закроют пять полос, оставив одну для каждого направления движения. Больше всего ограничений будет 24 мая. С 5:00 до 21:00 закроют для проезда Большой Москворецкий мост, а также ул. Варварка на участке от Старой площади до Большого Москворецкого моста и проезд от ул. Ильинка до Варварки. С 8:00 до 14:30 движение будет закрыто на Малом Москворецком мосту от Лубочного пер. до Кадашевской набережной, а с 8:00 до 15:00 — на ул. Большая Ордынка от Кадашевской набережной до ул. Житная. С 8:00 до 15:30 нельзя будет проехать по Большой Полянке от Погорельского пер. до ул. Житная и по ул. Житная от Пятницкой до Мытной. Кроме того, будет закрыт участок ул. Мытная при движении в сторону ул. Житная от ул. Коровий Вал до Житной.
Кроме этого, с 8:00 до 16:00 движение транспорта будет закрыто по участку Садового кольца от д. 20 на ул. Валовая до д. 15 на Новинском бульваре, а также на дублере внешней стороны Новинского бульвара от Нового Арбата до Смоленской площади, на съезде с ул. Остоженка в сторону Зубовского бульвара. Движение на участках будут открывать поэтапно. С 8:30 до 13:30 закроют для движения ул. Смоленская от Садового кольца до Бородинского моста, а с 9:00 до 13:30 — Смоленскую, Фрунзенскую, Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные. С 9:00 до 16:00 движение перекроют в Крымском проезде от Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной, с 9:00 до 19:30 — на Кремлевской набережной от Пречистенской набережной до Москворецкой и на Пречистенской набережной от Крымского моста до Кремлевской набережной. С 9:00 до 20:30 нельзя будет проехать по Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.
Также 24 мая с 0:01 до окончания полумарафона на всех участках перекрытий запретят парковку. 24 мая с 0:01 до 15:00 организуют двухстороннее движение в 1, 2, 3-м Кадашевских пер., 1-м Казачьем пер. и Большом Толмачевском пер. На этих участках с 0:01 до 15:00 будет запрещена парковка. С 8:00 до 15:00 24 мая организуют правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на ул. Пятницкая в районе д. 32/75, стр. 1 на ул. Валовая. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом временных изменений. Подробности можно узнать на сайте Центра организации дорожного движения.