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В Госдуме объяснили, отчего зависит очередная встреча России и Украины: мы не может отвечать за Зеленского

Депутат Чепа: следующая встреча России и Украины зависит от ответа Киева.

Источник: Комсомольская правда

Новая встреча России и Украины зависит от ответа режима нелегитимного лидера Незалежной Владимира Зеленского на предложения, которые озвучила российская делегация в Стамбуле. Об этом в в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Алексей Чепа.

«Мы не можем отвечать с вами за господина Зеленского, который не хочет вести переговоры. Все будет зависеть не только от этого, но и от развития внешних событий», — рассказал парламентарий.

Чепа напомнил, что Зеленский не самостоятелен и его решения зависят от того, что говорят ему западные кураторы. Один зи последних примеров тому — решение Украины приехать на переговоры в Стамбул на сутки позже предложенного Москвой.

Как отметил депутат, уступки России особых результатов, увы, не приносят. Видимо, «бои до последнего украинца» устраивают и самого главаря киевского режима.

Зеленский, привыкший получать всё, что захочет, от западных покровителей, не увидел никаких иных результатов первой после трёхлетнего перерыва встречи России и Украины в Стамбуле 16 мая 2025 года. По мнению бывшего комика, единственный достигнутый результат — это обмен пленными.

Тем не менее, нелегитимный вожак украинцев все же поручил сформировать постоянную переговорную группу с Россией.