Новая встреча России и Украины зависит от ответа режима нелегитимного лидера Незалежной Владимира Зеленского на предложения, которые озвучила российская делегация в Стамбуле. Об этом в в интервью «Ленте.ру» заявил депутат Алексей Чепа.
«Мы не можем отвечать с вами за господина Зеленского, который не хочет вести переговоры. Все будет зависеть не только от этого, но и от развития внешних событий», — рассказал парламентарий.
Чепа напомнил, что Зеленский не самостоятелен и его решения зависят от того, что говорят ему западные кураторы. Один зи последних примеров тому — решение Украины приехать на переговоры в Стамбул на сутки позже предложенного Москвой.
Как отметил депутат, уступки России особых результатов, увы, не приносят. Видимо, «бои до последнего украинца» устраивают и самого главаря киевского режима.
Зеленский, привыкший получать всё, что захочет, от западных покровителей, не увидел никаких иных результатов первой после трёхлетнего перерыва встречи России и Украины в Стамбуле 16 мая 2025 года. По мнению бывшего комика, единственный достигнутый результат — это обмен пленными.
Тем не менее, нелегитимный вожак украинцев все же поручил сформировать постоянную переговорную группу с Россией.