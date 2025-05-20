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60 детей выпали из окон в Казахстане с начала года

АСТАНА, 20 мая — Sputnik. МЧС Казахстана привел новую статистику по несчастным случаям, связанным с падением детей из окон.

Источник: ДП Абайской области

С начала года по 19 мая 2025 года выпало 60 детей, пятеро погибли на месте. 55 детей были травмированы, сообщает ведомство.

В 2024 году было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий. Как правило, в зоне риска — дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку.

отметили в МЧС

Спасатели проводят целенаправленные рейды, профилактические мероприятия во дворах, на встречах с родителями и в детских учреждениях.

МЧС призывает всех родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:

  • не оставляйте детей без присмотра;
  • не полагайтесь на москитные сетки — они не удерживают ребёнка;
  • устанавливайте на окна специальные фиксаторы и блокираторы;
  • убирайте от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.

Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на взрослых, напоминают спасатели.