60 детей выпали из окон в Казахстане с начала года

В 2024 году было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий. Как правило, в зоне риска — дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку.