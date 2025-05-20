60 детей выпали из окон в Казахстане с начала года

С начала года по 19 мая 2025 года выпало 60 детей, пятеро погибли на месте. 55 детей были травмированы, сообщает ведомство.
В 2024 году было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий. Как правило, в зоне риска — дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку.
Спасатели проводят целенаправленные рейды, профилактические мероприятия во дворах, на встречах с родителями и в детских учреждениях.
МЧС призывает всех родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:
- не оставляйте детей без присмотра;
- не полагайтесь на москитные сетки — они не удерживают ребёнка;
- устанавливайте на окна специальные фиксаторы и блокираторы;
- убирайте от окон мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник.
Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на взрослых, напоминают спасатели.