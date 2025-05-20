Доктор Мясников заявил, что пониженного давления не существует

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег россиян от распространенной ошибки, связанной с артериальным давлением. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Отвечая на вопрос о том, нужно ли повышать давление, если оно ниже общепринятой нормы, Мясников подчеркнул, что делать этого не следует.
— Это же ловушка своего рода. Вот для высокого давления есть нормативы, нормативов низкого давления нет. 90 на 60 — это все равно нормальное давление, — объяснил доктор.
По словам специалиста, такого диагноза, как пониженное давление, не существует. Он уточнил, что ухудшение самочувствия возможно лишь при резком падении показателей давления.
Мясников также развеял популярный миф о повышенном холестерине. По его словам, этот недуг может быть вызван проблемами с щитовидной железой.
Избыточное употребление соли повышает артериальное давление и приводит к росту числа сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Как снизить ее количество в рационе, «Вечерней Москве» объяснила врач-терапевт, кардиолог сети «Клиники Фомина» Этери Колесник.