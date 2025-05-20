В Ташкенте разгорелся конфликт после наезда на собаку

Важно отметить, что водитель, независимо от степени его вины, был обязан остановиться, уточнить, что произошло, обсудить ситуацию с владелицей собаки и решать вопрос в правовом поле — через диалог и при необходимости с участием правоохранителей. Попытка уехать с места происшествия и переход к агрессии лишь усугубляют его положение. То же касается и владелицы собаки — в стране существуют правила выгула животных, и если она требует соблюдения закона по отношению к себе, то и сама должна его соблюдать.