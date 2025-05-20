В Ташкенте разгорелся конфликт после наезда на собаку

Однако дальше ситуация вышла из-под контроля. Как рассказала владелица собаки, водитель автомобиля службы «Яндекс Такси» после наезда попытался уехать с места происшествия. Когда девушки его остановили, он начал вести себя агрессивно, душить и угрожать одной из них.
По словам пострадавшей, её подруга в попытке отвлечь водителя бросила камень в машину. После этого, утверждает девушка, водитель взял булыжник в руки и продолжил угрожать.
Девушки вызвали правоохранителей, однако, по их словам, никто не приехал на место происшествия. В итоге они самостоятельно отправились в отделение и написали заявление.
К счастью, собака получила лёгкие телесные повреждения.
Стоит отметить, что пока в распоряжении общественности — только позиция одной стороны конфликта. У водителя может быть своя версия происходившего.
Ситуация вызвала резонанс в соцсетях. Многие пользователи отмечают: каким бы ни был инцидент, угрозы, рукоприкладство и попытки задушить девушку недопустимы. Другая часть пользователей вполне справедливо считает, что владелица сама допустила грубую ошибку, выгуливая собаку без поводка, и в этой ситуации водитель просто не мог увидеть собаку. Но это, конечно, не оправдывает его угрозы и агрессию.
Важно отметить, что водитель, независимо от степени его вины, был обязан остановиться, уточнить, что произошло, обсудить ситуацию с владелицей собаки и решать вопрос в правовом поле — через диалог и при необходимости с участием правоохранителей. Попытка уехать с места происшествия и переход к агрессии лишь усугубляют его положение. То же касается и владелицы собаки — в стране существуют правила выгула животных, и если она требует соблюдения закона по отношению к себе, то и сама должна его соблюдать.
Обе стороны, судя по всему, повели себя неидеально. Теперь остаётся надеяться, что правоохранительные органы объективно разберутся, изучат записи с камер, выслушают обе стороны — и примут соответствующее решение.