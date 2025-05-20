Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте разгорелся конфликт после наезда на собаку

Vaib.uz (Узбекистан. 20 мая). Вчера в социальных сетях появилось видео, которое вызвало бурное обсуждение в соцсетях. На кадрах автомобиль сбивает собаку, внезапно выбежавшую на проезжую часть. По видео видно: наезд произошёл неумышленно, животное оказалось на дороге внезапно, выбежав из-за другого автомобиля, и у водителя просто не было шанса вовремя среагировать.

Источник: Vaib.Uz

Однако дальше ситуация вышла из-под контроля. Как рассказала владелица собаки, водитель автомобиля службы «Яндекс Такси» после наезда попытался уехать с места происшествия. Когда девушки его остановили, он начал вести себя агрессивно, душить и угрожать одной из них.

По словам пострадавшей, её подруга в попытке отвлечь водителя бросила камень в машину. После этого, утверждает девушка, водитель взял булыжник в руки и продолжил угрожать.

Девушки вызвали правоохранителей, однако, по их словам, никто не приехал на место происшествия. В итоге они самостоятельно отправились в отделение и написали заявление.

К счастью, собака получила лёгкие телесные повреждения.

Стоит отметить, что пока в распоряжении общественности — только позиция одной стороны конфликта. У водителя может быть своя версия происходившего.

Ситуация вызвала резонанс в соцсетях. Многие пользователи отмечают: каким бы ни был инцидент, угрозы, рукоприкладство и попытки задушить девушку недопустимы. Другая часть пользователей вполне справедливо считает, что владелица сама допустила грубую ошибку, выгуливая собаку без поводка, и в этой ситуации водитель просто не мог увидеть собаку. Но это, конечно, не оправдывает его угрозы и агрессию.

Важно отметить, что водитель, независимо от степени его вины, был обязан остановиться, уточнить, что произошло, обсудить ситуацию с владелицей собаки и решать вопрос в правовом поле — через диалог и при необходимости с участием правоохранителей. Попытка уехать с места происшествия и переход к агрессии лишь усугубляют его положение. То же касается и владелицы собаки — в стране существуют правила выгула животных, и если она требует соблюдения закона по отношению к себе, то и сама должна его соблюдать.

Обе стороны, судя по всему, повели себя неидеально. Теперь остаётся надеяться, что правоохранительные органы объективно разберутся, изучат записи с камер, выслушают обе стороны — и примут соответствующее решение.