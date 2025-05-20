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День Волги в Самаре и России 20 мая: что за праздник и как его отметить

Волга для многих россиян, особенно для самарцев, обладает особым значением.

Волга для многих россиян, особенно для самарцев, обладает особым значением. Она вдохновляет писателей, музыкантов, живописцев и обычных людей своей красотой и историей, объединяя миллионы судеб.

Ежегодно 20 мая в России празднуют День Волги, отмечая её значимость для страны и призывая бережно относиться к природе. Этот праздник появился благодаря принятому Верховным Советом СССР в 1988 году закону о защите реки.

Тогда же родилась идея регулярно проводить мероприятия, направленные на сохранение Волги.

Первоначально инициатива зародилась в Самаре, тогда называвшейся Куйбышевом, где в 1987 году прошёл первый всесоюзный съезд, посвящённый проблемам реки.

Первый официальный праздник состоялся позже, в 2008 году, в Нижнем Новгороде.

Сегодня День Волги широко отмечается жителями прибрежных городов. По берегам устраивают народные гуляния, звучат песни и пляски, готовят традиционную рыбу и варят ароматную уху.

Но главное назначение Дня Волги — напомнить людям о важности заботы о реке. Проводятся субботники по очистке берегов, сажают деревья для предотвращения размывания почвы и создают хорошие условия для жизни животных.

К слову, конец мая важен и для самой природы — начинается сезон нереста рыбы, поэтому рыбалка запрещена. Чтобы защитить реку, ежегодно в Самарской области организуют рейды против рыболовства в запретный период.

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