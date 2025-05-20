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Купальница на Руси: что можно и нельзя делать 20 мая в Нилов день

20 мая (7 мая по старому календарю) Православной церковью совершается память преподобного Нила Сорского — одного из главных духовных наставников и основателей скитского подвижничества на Руси. Старец был противником монастырского землевладения и призывал монахов следовать примеру Афонских иноков, ориентируюсь на их образ жизни. Подробнее об истории преподобного отца, а также о запретах, предостережениях и приметах 20 мая — в материале URA.RU.

В православных храмах 20 мая вспоминают святого Нила Сорского.

20 мая (7 мая по старому календарю) Православной церковью совершается память преподобного Нила Сорского — одного из главных духовных наставников и основателей скитского подвижничества на Руси. Старец был противником монастырского землевладения и призывал монахов следовать примеру Афонских иноков, ориентируюсь на их образ жизни. Подробнее об истории преподобного отца, а также о запретах, предостережениях и приметах 20 мая — в материале URA.RU.

Монашество преподобного Нила Сорского.

О жизни святого Нила Сорского сведения крайне скудны и известно немного. Он родился в царствующем граде Москве и, согласно свидетельству одного из современников преподобного, происходил из дворянского рода Майковых. В молодости отказался от женитьбы и принял монашеский постриг в Кирилло-Белозерском монастыре.

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Через некоторое время Нил Сорский вместе с учеником — монахом Иннокентием — решился путешествовать по святым местам. В Афоне они пробыли несколько лет, перенимая опыт местных отцов, изучая все ви­ды мо­на ­ше­ско­го подвижниче­ства, в осо­бен­но­сти — правила трезвения, духовного созерцания и скитского образа жизни, который до той поры не практиковался на Руси. Вернувшись на родину, преподобный задумался над тем, чтобы ввести и здесь этот уклад — средний путь подвижника. При данном виде иночества монахи должны были селиться друг от друга на таком расстоянии, при котором могли только слышать друг друга. К слову, до Нила Сорского на Ру­си бы­ло лишь два ви­да ино­че­ства: об ­ще­жи­тель­ный и от ­шель­ни­че­ский.

Основными сочинениями Нила Сорского являются «Предание учеником» и главы «От писаний святых отец о мысленном делании…» (известно, как «Устав»). В них описаны основные правила жизни в скиту и способы борьбы с греховными страстями, главным образом из которых считается очищение мыслей.

Нилов день, или Купальница: что можно делать 20 мая.

Обычаи и традиции.

На Купальницу крестьяне мыли своих коней в рекеФото: Размик Закарян © URA.RU.

В народном календаре на 20 мая приходит Нилов день, получивший свое название в честь одноименных святых. Эта дата также зовется Купальницей. Это связано с тем, что в эти дни на Руси отмечали приход лета, начинали купальный сезон и к водоемам выводили купать лошадей.

В этот день, по поверью предков, вода обладает целебными свойствами и может исцелять болезни. Также на Купальницу принято гадать на воде, чтобы узнать, что тебя ждет в будущем.

Одной из традиций 20 мая было проведение обрядов на благополучный урожай: народ обходил свои поля и огороды со свечой или иконой, окропляя их при этом водой из реки.

Приметы на Нилов день.

Согласно народным поверьям, в день Купальницы стоит обращать внимание на ласточек: если птицы летают высоко, это предвещает хорошую погоду. Также советуют наблюдать за солнцем: если на рассвете его лучи окрашены в разные цвета, это знак приближающейся непогоды.

В ночь на 20 мая следует смотреть на луну: кольцо вокруг неё сулит ветреную погоду. Если радуга появляется на небе вечером, то день обещает быть ясным, если утром — ждите дождь. Кстати, дождливый день 20 мая считается предвестником тёплого сентября.

Что нельзя делать 20 мая.

Считалось, что на праздник нельзя отпускать детей купаться с людьми не из семьиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.

В Нилов день существует ряд запретов, связанных в основном с купанием. Считается, что купать детей младше года чужим людям не стоит — это может привести к болезням малыша. Также не рекомендуется умываться и мыть голову до полудня, чтобы не «смыть свою красоту». Возвращать соседу пустое ведро тоже плохая примета — счастье может уйти к другому человеку.

В этот день не стоит ссориться, чтобы не привлечь нечистую силу, не желательно и гадать на картах — это может обернуться большими неприятностями.

Запрещено ставить тапочки крест-накрест — это сулит неприятности. Нельзя класть головной убор на стол, это чревато проблемами с финансами. Кроме того, оставлять нож в хлебе не рекомендуется, иначе голодать будешь.