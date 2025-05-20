Купальница на Руси: что можно и нельзя делать 20 мая в Нилов день

Через некоторое время Нил Сорский вместе с учеником — монахом Иннокентием — решился путешествовать по святым местам. В Афоне они пробыли несколько лет, перенимая опыт местных отцов, изучая все ви­ды мо­на ­ше­ско­го подвижниче­ства, в осо­бен­но­сти — правила трезвения, духовного созерцания и скитского образа жизни, который до той поры не практиковался на Руси. Вернувшись на родину, преподобный задумался над тем, чтобы ввести и здесь этот уклад — средний путь подвижника. При данном виде иночества монахи должны были селиться друг от друга на таком расстоянии, при котором могли только слышать друг друга. К слову, до Нила Сорского на Ру­си бы­ло лишь два ви­да ино­че­ства: об ­ще­жи­тель­ный и от ­шель­ни­че­ский.