Купальница на Руси: что можно и нельзя делать 20 мая в Нилов день

В православных храмах 20 мая вспоминают святого Нила Сорского.
20 мая (7 мая по старому календарю) Православной церковью совершается память преподобного Нила Сорского — одного из главных духовных наставников и основателей скитского подвижничества на Руси. Старец был противником монастырского землевладения и призывал монахов следовать примеру Афонских иноков, ориентируюсь на их образ жизни. Подробнее об истории преподобного отца, а также о запретах, предостережениях и приметах 20 мая — в материале URA.RU.
Монашество преподобного Нила Сорского.
О жизни святого Нила Сорского сведения крайне скудны и известно немного. Он родился в царствующем граде Москве и, согласно свидетельству одного из современников преподобного, происходил из дворянского рода Майковых. В молодости отказался от женитьбы и принял монашеский постриг в Кирилло-Белозерском монастыре.
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Через некоторое время Нил Сорский вместе с учеником — монахом Иннокентием — решился путешествовать по святым местам. В Афоне они пробыли несколько лет, перенимая опыт местных отцов, изучая все виды мона шеского подвижничества, в особенности — правила трезвения, духовного созерцания и скитского образа жизни, который до той поры не практиковался на Руси. Вернувшись на родину, преподобный задумался над тем, чтобы ввести и здесь этот уклад — средний путь подвижника. При данном виде иночества монахи должны были селиться друг от друга на таком расстоянии, при котором могли только слышать друг друга. К слову, до Нила Сорского на Руси было лишь два вида иночества: об щежительный и от шельнический.
Основными сочинениями Нила Сорского являются «Предание учеником» и главы «От писаний святых отец о мысленном делании…» (известно, как «Устав»). В них описаны основные правила жизни в скиту и способы борьбы с греховными страстями, главным образом из которых считается очищение мыслей.
Нилов день, или Купальница: что можно делать 20 мая.
Обычаи и традиции.
На Купальницу крестьяне мыли своих коней в рекеФото: Размик Закарян © URA.RU.
В народном календаре на 20 мая приходит Нилов день, получивший свое название в честь одноименных святых. Эта дата также зовется Купальницей. Это связано с тем, что в эти дни на Руси отмечали приход лета, начинали купальный сезон и к водоемам выводили купать лошадей.
В этот день, по поверью предков, вода обладает целебными свойствами и может исцелять болезни. Также на Купальницу принято гадать на воде, чтобы узнать, что тебя ждет в будущем.
Одной из традиций 20 мая было проведение обрядов на благополучный урожай: народ обходил свои поля и огороды со свечой или иконой, окропляя их при этом водой из реки.
Приметы на Нилов день.
Согласно народным поверьям, в день Купальницы стоит обращать внимание на ласточек: если птицы летают высоко, это предвещает хорошую погоду. Также советуют наблюдать за солнцем: если на рассвете его лучи окрашены в разные цвета, это знак приближающейся непогоды.
В ночь на 20 мая следует смотреть на луну: кольцо вокруг неё сулит ветреную погоду. Если радуга появляется на небе вечером, то день обещает быть ясным, если утром — ждите дождь. Кстати, дождливый день 20 мая считается предвестником тёплого сентября.
Что нельзя делать 20 мая.
Считалось, что на праздник нельзя отпускать детей купаться с людьми не из семьиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
В Нилов день существует ряд запретов, связанных в основном с купанием. Считается, что купать детей младше года чужим людям не стоит — это может привести к болезням малыша. Также не рекомендуется умываться и мыть голову до полудня, чтобы не «смыть свою красоту». Возвращать соседу пустое ведро тоже плохая примета — счастье может уйти к другому человеку.
В этот день не стоит ссориться, чтобы не привлечь нечистую силу, не желательно и гадать на картах — это может обернуться большими неприятностями.
Запрещено ставить тапочки крест-накрест — это сулит неприятности. Нельзя класть головной убор на стол, это чревато проблемами с финансами. Кроме того, оставлять нож в хлебе не рекомендуется, иначе голодать будешь.