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Тихонов обвинил власти Татарстана во вранье о нехватке денег на школу Загитовой

Четырехкратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Тихонов высказался по поводу отказа властей Татарстана в строительстве школы для фигуристки Алины Загитовой. Он отметил, что при активной борьбе с коррупцией в стране можно было бы построить сотни подобных учреждений.

Четырехкратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Тихонов высказался по поводу отказа властей Татарстана в строительстве школы для фигуристки Алины Загитовой. Он отметил, что при активной борьбе с коррупцией в стране можно было бы построить сотни подобных учреждений.

— Кому они врут, что нет денег на школу Загитовой? Пусть они потрясут тех, кто гребет триллионами, — сказал он.

По мнению Тихонова, Загитова является уникальной спортсменкой, равных которой в республике нет. Он подчеркнул важность ее инициативы для воспитания будущих чемпионов. В пример он привел Калининград, где, по его словам, благодаря слаженной работе местных властей удалось в короткие сроки построить коттеджи, спортивные площадки и бассейны.

Тихонов выразил уверенность в том, что открытие школы Загитовой необходимо. Он добавил, что при наличии желания средств в стране хватит на строительство сотни таких школ и спортивных комплексов, передает «ВсеПроСпорт».

18 мая стало известно, что правительство Татарстана отказало фигуристке Алине Загитовой в возведении спортивной школы из-за стоимости реализации проекта. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова.