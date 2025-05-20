Тихонов обвинил власти Татарстана во вранье о нехватке денег на школу Загитовой

По мнению Тихонова, Загитова является уникальной спортсменкой, равных которой в республике нет. Он подчеркнул важность ее инициативы для воспитания будущих чемпионов. В пример он привел Калининград, где, по его словам, благодаря слаженной работе местных властей удалось в короткие сроки построить коттеджи, спортивные площадки и бассейны.