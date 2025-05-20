Тихонов обвинил власти Татарстана во вранье о нехватке денег на школу Загитовой

Четырехкратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Тихонов высказался по поводу отказа властей Татарстана в строительстве школы для фигуристки Алины Загитовой. Он отметил, что при активной борьбе с коррупцией в стране можно было бы построить сотни подобных учреждений.
— Кому они врут, что нет денег на школу Загитовой? Пусть они потрясут тех, кто гребет триллионами, — сказал он.
По мнению Тихонова, Загитова является уникальной спортсменкой, равных которой в республике нет. Он подчеркнул важность ее инициативы для воспитания будущих чемпионов. В пример он привел Калининград, где, по его словам, благодаря слаженной работе местных властей удалось в короткие сроки построить коттеджи, спортивные площадки и бассейны.
Тихонов выразил уверенность в том, что открытие школы Загитовой необходимо. Он добавил, что при наличии желания средств в стране хватит на строительство сотни таких школ и спортивных комплексов, передает «ВсеПроСпорт».
18 мая стало известно, что правительство Татарстана отказало фигуристке Алине Загитовой в возведении спортивной школы из-за стоимости реализации проекта. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова.