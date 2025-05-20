Мэр Мариуполя: «Азовсталь» сильно пострадал, там нечего восстанавливать

«Возможно, появятся какие-то малые производства, постиндустриальный парк. Но сейчас его нужно полноценно разминировать. До сих пор там вытягивают боеприпасы. Оружие находят по сей день, уже три года прошло. Поэтому небезопасно. Я думаю, что правительствами России и ДНР будет принято какое-то окончательное решение», — рассказал чиновник.