Мэр Мариуполя: «Азовсталь» сильно пострадал, там нечего восстанавливать

Металлургический комбинат «Азовсталь» в донецком Мариуполе очень сильно пострадал во время боевых действий, поэтому там особо нечего восстанавливать. Об этом заявил РИА Новости глава города Олег Моргун.
«Возможно, появятся какие-то малые производства, постиндустриальный парк. Но сейчас его нужно полноценно разминировать. До сих пор там вытягивают боеприпасы. Оружие находят по сей день, уже три года прошло. Поэтому небезопасно. Я думаю, что правительствами России и ДНР будет принято какое-то окончательное решение», — рассказал чиновник.
Об освобождении Мариуполя Минобороны России объявило 20 мая 2022 года. До этого в городе велись интенсивные боевые действия, а территория «Азовстали» стала убежищем боевиков нацполка «Азов»*.
* Внесен в России в список террористических и экстремистских организаций, а его деятельность запрещена в стране.