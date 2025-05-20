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Мэр Мариуполя: «Азовсталь» сильно пострадал, там нечего восстанавливать

По словам Олега Моргуна, на территории комбината может появиться постиндустриальный парк.

Источник: Аргументы и факты

Металлургический комбинат «Азовсталь» в донецком Мариуполе очень сильно пострадал во время боевых действий, поэтому там особо нечего восстанавливать. Об этом заявил РИА Новости глава города Олег Моргун.

«Возможно, появятся какие-то малые производства, постиндустриальный парк. Но сейчас его нужно полноценно разминировать. До сих пор там вытягивают боеприпасы. Оружие находят по сей день, уже три года прошло. Поэтому небезопасно. Я думаю, что правительствами России и ДНР будет принято какое-то окончательное решение», — рассказал чиновник.

Об освобождении Мариуполя Минобороны России объявило 20 мая 2022 года. До этого в городе велись интенсивные боевые действия, а территория «Азовстали» стала убежищем боевиков нацполка «Азов»*.

* Внесен в России в список террористических и экстремистских организаций, а его деятельность запрещена в стране.