«Ростелеком» и СФУ объединили усилия для подготовки будущих инженеров

«Свою задачу, как ведущий университет, мы видим не просто в воспроизводстве инженерных кадров — нам важно, чтобы подготовка шла в тесном сотрудничестве с потенциальным работодателем, чтобы процесс “входа” выпускника в рабочую ситуацию был максимально коротким. Это можно сделать, если образовательные программы будут синхронизированы с индустриальными процессами, а студент научится “инженерному творчеству” и будет не просто копировать технологические тренды, а сможет формировать и даже предвосхищать их. В такой динамично развивающейся отрасли как связь и телекоммуникации — это обязательно».